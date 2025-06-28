28.06.2025
Смотреть онлайн Таллерес де Тафи Виейо - Эль Цеибо 28.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Таллерес де Тафи Виейо — Эль Цеибо . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Federal
Завершен
22:16 29:28 18:19 19:17
22:16 29:28 18:19 19:17
88 : 80
28 июня 2025
Превью матча Таллерес де Тафи Виейо — Эль Цеибо
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
10
3-х очк. попадания
13
18
Реализовано штрафных
19
6
% реализации штрафных
86.4
75
Комментарии к матчу