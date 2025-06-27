27.06.2025
Смотреть онлайн Club San Martin de Marcos Juarez - Химнасия Эсгрима Росарио 27.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Club San Martin de Marcos Juarez — Химнасия Эсгрима Росарио . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Federal
Завершен
8:18 13:16 19:15 21:13
61 : 62
27 июня 2025
Превью матча Club San Martin de Marcos Juarez — Химнасия Эсгрима Росарио
Статистика матча
2-х очк. попадания
9
18
3-х очк. попадания
11
6
Реализовано штрафных
10
8
% реализации штрафных
76.9
66.7
