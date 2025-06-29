Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.06.2025

Смотреть онлайн Grecia-CRS Seguros - Колехио де Абогадос 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-РикаКоста-Рика - ЛДБ - Супериор: Grecia-CRS SegurosКолехио де Абогадос, 2 тур . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Коста-Рика - ЛДБ - Супериор
Grecia-CRS Seguros
Завершен
68 : 92
29 июня 2025
Колехио де Абогадос
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Grecia-CRS Seguros — Колехио де Абогадос

Команда Grecia-CRS Seguros в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.

Игры 2 тур
29.06.2025
Grecia-CRS Seguros
68:92
Колехио де Абогадос
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Спартак Спартак
28 Декабря
17:00
ХК Сочи ХК Сочи
СКА СКА
28 Декабря
17:00
Адмирал Адмирал
Сибирь Сибирь
28 Декабря
10:00
Авангард Авангард
Лада Лада
28 Декабря
14:00
Динамо Минск Динамо Минск
Динамо Москва Динамо Москва
28 Декабря
17:10
Салават Юлаев Салават Юлаев
Северсталь Северсталь
28 Декабря
14:30
Нефтехимик Нефтехимик
Торпедо Торпедо
28 Декабря
14:00
Аталанта Аталанта
Интер Милан Интер Милан
28 Декабря
22:45
Кремонезе Кремонезе
Наполи Наполи
28 Декабря
17:00
Болонья Болонья
Сассуоло Сассуоло
28 Декабря
20:00