Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
28.06.2025

Смотреть онлайн Маринерос де Пуэрто Плата - Метрос де Сантьяго 28.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская РеспубликаЧемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB: Маринерос де Пуэрто ПлатаМетрос де Сантьяго, 2 тур . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Polideportivo Fabio Rafael Gonzalez.

МСК, 2 тур, Арена: Polideportivo Fabio Rafael Gonzalez
Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB
Маринерос де Пуэрто Плата
Завершен
80 : 88
28 июня 2025
Метрос де Сантьяго
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Маринерос де Пуэрто Плата — Метрос де Сантьяго

Игры 2 тур
28.07.2025
Индиос де Сан-Франциско
98:100
Метрос де Сантьяго
Завершен
25.07.2025
Titanes Del Distrito Nacional
91:76
Леонес Де Санто Доминго
Завершен
24.07.2025
Индиос де Сан-Франциско
88:104
Метрос де Сантьяго
Завершен
21.07.2025
Метрос де Сантьяго
77:84
Индиос де Сан-Франциско
Завершен
20.07.2025
Titanes Del Distrito Nacional
89:74
Леонес Де Санто Доминго
Завершен
28.06.2025
Индиос де Сан-Франциско
78:71
Titanes Del Distrito Nacional
Завершен
28.06.2025
Маринерос де Пуэрто Плата
80:88
Метрос де Сантьяго
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Ньюкасл
26 Декабря
23:00
Изерлон Рустерс Изерлон Рустерс
Швеннингер Швеннингер
26 Декабря
21:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Олимпиакос Олимпиакос
26 Декабря
22:30
Дрезден Дрезден
Аугсберг Пантер Аугсберг Пантер
26 Декабря
21:00
ХК Мюнхен ХК Мюнхен
Лёвен Лёвен
26 Декабря
21:00
Монако Монако
Реал Мадрид Реал Мадрид
26 Декабря
21:30
Бурж Бурж
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
26 Декабря
23:00
Аль-Хилал Аль-Хилал
Аль-Халидж Аль-Халидж
26 Декабря
20:30
Монако Монако
Гравелин Гравелин
26 Декабря
22:00
Нантер Нантер
Париж Париж
26 Декабря
21:00