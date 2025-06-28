28.06.2025
Смотреть онлайн Маринерос де Пуэрто Плата - Метрос де Сантьяго 28.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская Республика — Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB: Маринерос де Пуэрто Плата — Метрос де Сантьяго, 2 тур . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Polideportivo Fabio Rafael Gonzalez.
МСК, 2 тур, Арена: Polideportivo Fabio Rafael Gonzalez
Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB
Завершен
80 : 88
28 июня 2025
Превью матча Маринерос де Пуэрто Плата — Метрос де Сантьяго
Комментарии к матчу