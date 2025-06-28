28.06.2025
Смотреть онлайн Индиос де Сан-Франциско - Titanes Del Distrito Nacional 28.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская Республика — Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB: Индиос де Сан-Франциско — Titanes Del Distrito Nacional, 2 тур . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Polideportivo Mario Ortega.
МСК, 2 тур, Арена: Polideportivo Mario Ortega
Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB
Завершен
21:27 24:4 12:19 21:21
21:27 24:4 12:19 21:21
78 : 71
28 июня 2025
Превью матча Индиос де Сан-Франциско — Titanes Del Distrito Nacional
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
21
3-х очк. попадания
7
6
Реализовано штрафных
23
11
% реализации штрафных
88.5
73.3
Кол-во реализованных бросков
47
38
Комментарии к матчу