25.06.2025

Смотреть онлайн Titanes Del Distrito Nacional - Маринерос де Пуэрто Плата 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская РеспубликаЧемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB: Titanes Del Distrito NacionalМаринерос де Пуэрто Плата, 1 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Centro Olimpico Juan Pablo Duarte.

МСК, 1 тур, Арена: Centro Olimpico Juan Pablo Duarte
Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB
Titanes Del Distrito Nacional
Завершен
17:15 18:29 27:18 18:23
80 : 85
25 июня 2025
Маринерос де Пуэрто Плата
Превью матча Titanes Del Distrito Nacional — Маринерос де Пуэрто Плата

Команда Titanes Del Distrito Nacional в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Маринерос де Пуэрто Плата, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 июля 2025 на поле команды Маринерос де Пуэрто Плата, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Titanes Del Distrito Nacional
Titanes Del Distrito Nacional
Маринерос де Пуэрто Плата
Titanes Del Distrito Nacional
1 победа
0 побед
100%
0%
07.07.2025
Маринерос де Пуэрто Плата
Маринерос де Пуэрто Плата
80:85
Titanes Del Distrito Nacional
Titanes Del Distrito Nacional
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
27
32
3-х очк. попадания
2
4
Реализовано штрафных
20
9
% реализации штрафных
74.1
75
Кол-во реализованных бросков
50
45
Игры 1 тур
07.08.2025
Titanes Del Distrito Nacional
76:64
Метрос де Сантьяго
Завершен
04.08.2025
Метрос де Сантьяго
81:88
Titanes Del Distrito Nacional
Завершен
02.08.2025
Titanes Del Distrito Nacional
89:70
Метрос де Сантьяго
Завершен
31.07.2025
Метрос де Сантьяго
79:82
Titanes Del Distrito Nacional
Завершен
26.06.2025
Канерос Дель Эсте
77:94
Метрос де Сантьяго
Завершен
26.06.2025
Леонес Де Санто Доминго
105:93
Индиос де Сан-Франциско
Завершен
25.06.2025
Titanes Del Distrito Nacional
80:85
Маринерос де Пуэрто Плата
Завершен
Комментарии к матчу
