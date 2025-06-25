Смотреть онлайн Titanes Del Distrito Nacional - Маринерос де Пуэрто Плата 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская Республика — Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. LNB: Titanes Del Distrito Nacional — Маринерос де Пуэрто Плата, 1 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Centro Olimpico Juan Pablo Duarte.
17:15 18:29 27:18 18:23
Превью матча Titanes Del Distrito Nacional — Маринерос де Пуэрто Плата
Команда Titanes Del Distrito Nacional в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Маринерос де Пуэрто Плата, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 июля 2025 на поле команды Маринерос де Пуэрто Плата, в том матче победу одержали гостьи.