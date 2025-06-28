28.06.2025
Смотреть онлайн Кариббеан Шторм Исландс - Мотилонас Дель Норте 28.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Кариббеан Шторм Исландс — Мотилонас Дель Норте, 3 тур . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК, 3 тур
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Завершен
19:18 36:18 19:11 13:16
19:18 36:18 19:11 13:16
87 : 63
28 июня 2025
Превью матча Кариббеан Шторм Исландс — Мотилонас Дель Норте
История последних встреч
Кариббеан Шторм Исландс
Мотилонас Дель Норте
0 побед
1 победа
0%
100%
27.10.2025
Кариббеан Шторм Исландс
85:92
Мотилонас Дель Норте
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
18
3-х очк. попадания
12
6
Реализовано штрафных
16
9
% реализации штрафных
66.7
47.4
Комментарии к матчу