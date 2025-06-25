25.06.2025
Смотреть онлайн Сабиос де Манизалес - Toros Del Valle 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Сабиос де Манизалес — Toros Del Valle, 3 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Jorge Arango Uribe.
МСК, 3 тур, Арена: Coliseo Jorge Arango Uribe
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Завершен
17:16 22:16 23:25 21:30
17:16 22:16 23:25 21:30
83 : 87
25 июня 2025
Превью матча Сабиос де Манизалес — Toros Del Valle
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
23
3-х очк. попадания
9
8
Реализовано штрафных
10
16
% реализации штрафных
71.4
66.7
Комментарии к матчу