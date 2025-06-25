Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.06.2025

Смотреть онлайн Мотилонас Дель Норте - Кариббеан Шторм Исландс 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Мотилонас Дель НортеКариббеан Шторм Исландс, 3 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Toto Hernandez.

МСК, 3 тур, Арена: Coliseo Toto Hernandez
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Мотилонас Дель Норте
Завершен
23:28 20:17 24:10 12:18
79 : 73
25 июня 2025
Кариббеан Шторм Исландс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Мотилонас Дель Норте — Кариббеан Шторм Исландс

История последних встреч

Мотилонас Дель Норте
Мотилонас Дель Норте
Кариббеан Шторм Исландс
Мотилонас Дель Норте
1 победа
1 победа
50%
50%
27.10.2025
Кариббеан Шторм Исландс
Кариббеан Шторм Исландс
85:92
Мотилонас Дель Норте
Мотилонас Дель Норте
Обзор
28.06.2025
Кариббеан Шторм Исландс
Кариббеан Шторм Исландс
87:63
Мотилонас Дель Норте
Мотилонас Дель Норте
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
26
17
3-х очк. попадания
6
7
Реализовано штрафных
9
18
% реализации штрафных
39.1
75
Кол-во реализованных бросков
41
41
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Салават Юлаев Салават Юлаев
Амур Амур
25 Декабря
17:00
Локомотив Локомотив
Динамо Москва Динамо Москва
25 Декабря
19:30
Торпедо Торпедо
ЦСКА ЦСКА
25 Декабря
19:30
Лада Лада
Трактор Трактор
25 Декабря
18:00
Барыс Барыс
Автомобилист Автомобилист
25 Декабря
17:30
Северсталь Северсталь
ХК Сочи ХК Сочи
25 Декабря
19:00
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
25 Декабря
17:00
Челны Челны
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
25 Декабря
19:00
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
25 Декабря
16:30
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
25 Декабря
18:00