Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Мотилонас Дель Норте — Кариббеан Шторм Исландс, 3 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Toto Hernandez.
МСК, 3 тур, Арена: Coliseo Toto Hernandez
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Завершен
23:28 20:17 24:10 12:18
79 : 73
25 июня 2025
Превью матча Мотилонас Дель Норте — Кариббеан Шторм Исландс
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
26
17
3-х очк. попадания
6
7
Реализовано штрафных
9
18
% реализации штрафных
39.1
75
Кол-во реализованных бросков
41
41
