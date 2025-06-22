22.06.2025
Смотреть онлайн Белграно Сан Николас - Atletico Regina 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Белграно Сан Николас — Atletico Regina . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Federal
Завершен
22:12 14:12 11:13 12:10
59 : 47
22 июня 2025
Превью матча Белграно Сан Николас — Atletico Regina
Статистика матча
2-х очк. попадания
11
16
3-х очк. попадания
7
3
Реализовано штрафных
16
6
% реализации штрафных
64
46.2
