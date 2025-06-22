22.06.2025
Смотреть онлайн BKB On Fire U21 - Санта-Текла Элит (21) 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира El Salvador Fesabal U21: BKB On Fire U21 — Санта-Текла Элит (21) . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на арене Adolfo Pineda Gymnasium.
МСК, Арена: Adolfo Pineda Gymnasium
El Salvador Fesabal U21
Завершен
7:27 20:15 18:11 18:26
63 : 79
22 июня 2025
Превью матча BKB On Fire U21 — Санта-Текла Элит (21)
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
29
3-х очк. попадания
4
4
Реализовано штрафных
7
9
% реализации штрафных
36.8
50
Комментарии к матчу