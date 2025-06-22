22.06.2025
Смотреть онлайн Солола - Санта Лусия Коцумальгуапа 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Guatemala Primera Division: Солола — Санта Лусия Коцумальгуапа . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
Guatemala Primera Division
Завершен
76 : 70
22 июня 2025
Превью матча Солола — Санта Лусия Коцумальгуапа
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
18
3-х очк. попадания
8
7
Реализовано штрафных
14
12
% реализации штрафных
56
63.2
Комментарии к матчу