22.06.2025
Смотреть онлайн SPSM Primera - Густатоя 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Guatemala Primera Division: SPSM Primera — Густатоя . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Guatemala Primera Division
Завершен
12:21 19:11 14:13 13:18
58 : 63
22 июня 2025
Превью матча SPSM Primera — Густатоя
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
13
3-х очк. попадания
3
7
Реализовано штрафных
7
16
% реализации штрафных
43.8
55.2
