Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.06.2025

Смотреть онлайн Panteras Women - Аделитас - Женщины 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины: Panteras WomenАделитас - Женщины, 1 тур . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Hermanos Carreon.

МСК, 1 тур, Арена: Gimnasio Hermanos Carreon
Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины
Panteras Women
Завершен
32:22 22:26 21:26 18:23
93 : 97
29 июня 2025
Аделитас - Женщины
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Panteras Women — Аделитас - Женщины

История последних встреч

Panteras Women
Panteras Women
Аделитас - Женщины
Panteras Women
2 побед
0 побед
100%
0%
03.07.2025
Аделитас - Женщины
Аделитас - Женщины
92:96
Panteras Women
Panteras Women
Обзор
30.06.2025
Panteras Women
Panteras Women
94:80
Аделитас - Женщины
Аделитас - Женщины
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
32
3-х очк. попадания
9
5
Реализовано штрафных
21
18
% реализации штрафных
91.3
85.7
Кол-во реализованных бросков
53
55
Игры 1 тур
03.07.2025
Аделитас - Женщины
92:96
Panteras Women
Завершен
30.06.2025
Panteras Women
94:80
Аделитас - Женщины
Завершен
29.06.2025
Panteras Women
93:97
Аделитас - Женщины
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Спартак Спартак
28 Декабря
17:00
ХК Сочи ХК Сочи
СКА СКА
28 Декабря
17:00
Динамо Минск Динамо Минск
Динамо Москва Динамо Москва
28 Декабря
17:10
Аталанта Аталанта
Интер Милан Интер Милан
28 Декабря
22:45
Кремонезе Кремонезе
Наполи Наполи
28 Декабря
17:00
Болонья Болонья
Сассуоло Сассуоло
28 Декабря
20:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Буран Воронеж Буран Воронеж
28 Декабря
17:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Тоттенхэм Тоттенхэм
28 Декабря
19:30
Сандерленд Сандерленд
Лидс Лидс
28 Декабря
17:00
Берлин Айсберен Берлин Айсберен
Айс Тайгерс Айс Тайгерс
28 Декабря
16:00