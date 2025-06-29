29.06.2025
Смотреть онлайн Panteras Women - Аделитас - Женщины 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины: Panteras Women — Аделитас - Женщины, 1 тур . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Hermanos Carreon.
МСК, 1 тур, Арена: Gimnasio Hermanos Carreon
Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины
Завершен
32:22 22:26 21:26 18:23
93 : 97
29 июня 2025
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
32
3-х очк. попадания
9
5
Реализовано штрафных
21
18
% реализации штрафных
91.3
85.7
Кол-во реализованных бросков
53
55
