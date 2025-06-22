22.06.2025
Смотреть онлайн Lagomar Women - Мальвин 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Женский чемпионат Уругвая по баскетболу: Lagomar Women — Мальвин, 9 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК, 9 тур
Женский чемпионат Уругвая по баскетболу
Завершен
12:29 16:20 5:19 10:14
43 : 82
22 июня 2025
Превью матча Lagomar Women — Мальвин
История последних встреч
Lagomar Women
Мальвин
0 побед
1 победа
0%
100%
04.08.2025
Мальвин
72:55
Lagomar Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
11
19
3-х очк. попадания
6
13
Реализовано штрафных
3
5
% реализации штрафных
27.3
45.5
Комментарии к матчу