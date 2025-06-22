Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
22.06.2025

Смотреть онлайн Lagomar Women - Мальвин 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайЖенский чемпионат Уругвая по баскетболу: Lagomar WomenМальвин, 9 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Женский чемпионат Уругвая по баскетболу
Lagomar Women
Завершен
12:29 16:20 5:19 10:14
43 : 82
22 июня 2025
Мальвин
Смотреть онлайн
Превью матча Lagomar Women — Мальвин

История последних встреч

Lagomar Women
Lagomar Women
Мальвин
Lagomar Women
0 побед
1 победа
0%
100%
04.08.2025
Мальвин
Мальвин
72:55
Lagomar Women
Lagomar Women
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
11
19
3-х очк. попадания
6
13
Реализовано штрафных
3
5
% реализации штрафных
27.3
45.5
Игры 9 тур
23.06.2025
Urunday Universitario Women
62:70
КС Тала
Завершен
23.06.2025
Tabare Women
49:60
Juventud Women
Завершен
22.06.2025
Defensor Sporting
72:68
Club Yale Women
Завершен
22.06.2025
25 да Агосто - Женщины
100:53
Club Atletico Cordon
Завершен
22.06.2025
Lagomar Women
43:82
Мальвин
Завершен
