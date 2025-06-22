22.06.2025
Смотреть онлайн Defensor Sporting - Club Yale Women 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Женский чемпионат Уругвая по баскетболу: Defensor Sporting — Club Yale Women, 9 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 9 тур
Женский чемпионат Уругвая по баскетболу
Завершен
13:16 17:22 25:12 17:18
72 : 68
22 июня 2025
Превью матча Defensor Sporting — Club Yale Women
История последних встреч
Defensor Sporting
Club Yale Women
1 победа
0 побед
100%
0%
21.07.2025
Club Yale Women
56:61
Defensor Sporting
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
14
3-х очк. попадания
10
9
Реализовано штрафных
10
13
% реализации штрафных
50
81.2
Кол-во реализованных бросков
36
36
