22.06.2025

Смотреть онлайн Defensor Sporting - Club Yale Women 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайЖенский чемпионат Уругвая по баскетболу: Defensor SportingClub Yale Women, 9 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Женский чемпионат Уругвая по баскетболу
Defensor Sporting
Завершен
13:16 17:22 25:12 17:18
72 : 68
22 июня 2025
Club Yale Women
Смотреть онлайн
Превью матча Defensor Sporting — Club Yale Women

История последних встреч

Defensor Sporting
Defensor Sporting
Club Yale Women
Defensor Sporting
1 победа
0 побед
100%
0%
21.07.2025
Club Yale Women
Club Yale Women
56:61
Defensor Sporting
Defensor Sporting
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
16
14
3-х очк. попадания
10
9
Реализовано штрафных
10
13
% реализации штрафных
50
81.2
Кол-во реализованных бросков
36
36
Игры 9 тур
23.06.2025
Urunday Universitario Women
62:70
КС Тала
Завершен
23.06.2025
Tabare Women
49:60
Juventud Women
Завершен
22.06.2025
Defensor Sporting
72:68
Club Yale Women
Завершен
22.06.2025
25 да Агосто - Женщины
100:53
Club Atletico Cordon
Завершен
22.06.2025
Lagomar Women
43:82
Мальвин
Завершен
