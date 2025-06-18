18.06.2025
Смотреть онлайн Gwangju University Women - Pusan National University Women 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Korea University League Women: Gwangju University Women — Pusan National University Women . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Korea University League Women
Завершен
13:15 16:23 24:30 17:12
70 : 80
18 июня 2025
Превью матча Gwangju University Women — Pusan National University Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
22
3-х очк. попадания
11
10
Реализовано штрафных
5
7
% реализации штрафных
50
70
Комментарии к матчу