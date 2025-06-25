25.06.2025
Смотреть онлайн Бока Хуниорс - Кимса 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А: Бока Хуниорс — Кимса, 2 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 03:10 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Luis Conde.
МСК, 2 тур, Арена: Estadio Luis Conde
Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А
Завершен
26:28 24:16 20:11 17:15
87 : 70
25 июня 2025
Превью матча Бока Хуниорс — Кимса
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
18
3-х очк. попадания
12
6
Реализовано штрафных
11
16
% реализации штрафных
73.3
84.2
Кол-во реализованных бросков
43
41
Комментарии к матчу