28.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А: Кимса — Бока Хуниорс, 2 тур . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 04:10 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Ciudad Quimsa.
МСК, 2 тур, Арена: Estadio Ciudad Quimsa
Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А
Завершен
19:15 14:21 19:24 28:23
80 : 83
28 июня 2025
Превью матча Кимса — Бока Хуниорс
История последних встреч
Кимса
Бока Хуниорс
0 побед
1 победа
0%
100%
22.11.2025
Кимса
61:71
Бока Хуниорс
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
18
3-х очк. попадания
5
10
Реализовано штрафных
21
17
% реализации штрафных
87.5
65.4
Кол-во реализованных бросков
49
45
