28.06.2025

Смотреть онлайн Кимса - Бока Хуниорс 28.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаЧемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А: КимсаБока Хуниорс, 2 тур . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 04:10 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Ciudad Quimsa.

МСК, 2 тур, Арена: Estadio Ciudad Quimsa
Чемпионат Аргентины по баскетболу. Лига А
Кимса
Завершен
19:15 14:21 19:24 28:23
80 : 83
28 июня 2025
Бока Хуниорс
Смотреть онлайн
Превью матча Кимса — Бока Хуниорс

История последних встреч

Кимса
Кимса
Бока Хуниорс
Кимса
0 побед
1 победа
0%
100%
22.11.2025
Кимса
Кимса
61:71
Бока Хуниорс
Бока Хуниорс
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
18
3-х очк. попадания
5
10
Реализовано штрафных
21
17
% реализации штрафных
87.5
65.4
Кол-во реализованных бросков
49
45
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
