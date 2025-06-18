18.06.2025
Смотреть онлайн Арельяно Юниверсити Чифс - Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины - Предсезонный кубок: Арельяно Юниверсити Чифс — Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Филиппины - Предсезонный кубок
Завершен
18:14 11:15 12:23 23:14
18:14 11:15 12:23 23:14
64 : 66
18 июня 2025
Превью матча Арельяно Юниверсити Чифс — Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс
История последних встреч
Арельяно Юниверсити Чифс
Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс
0 побед
1 победа
0%
100%
17.10.2025
Арельяно Юниверсити Чифс
73:84
Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
22
3-х очк. попадания
4
5
Реализовано штрафных
8
7
% реализации штрафных
57.1
50
Комментарии к матчу