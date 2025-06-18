Смотреть онлайн Gimnasia y Esgrima de Santa Fe - CS Alejandro Korn 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Gimnasia y Esgrima de Santa Fe — CS Alejandro Korn . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
22:18 21:16 13:16 14:10
Превью матча Gimnasia y Esgrima de Santa Fe — CS Alejandro Korn
Команда Gimnasia y Esgrima de Santa Fe в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 июня 2025 на поле команды Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, в том матче победу одержали хозяева.