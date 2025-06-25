Смотреть онлайн Капитоль - Атлетико Йель 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Liga de Ascenso: Капитоль — Атлетико Йель, 9 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Carlos Garbuyo.