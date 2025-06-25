25.06.2025
Смотреть онлайн Капитоль - Атлетико Йель 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Liga de Ascenso: Капитоль — Атлетико Йель, 9 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Carlos Garbuyo.
МСК, 9 тур, Арена: Gimnasio Carlos Garbuyo
Uruguay Liga de Ascenso
Завершен
25:10 25:13 14:16 21:22
85 : 61
25 июня 2025
Превью матча Капитоль — Атлетико Йель
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
24
16
3-х очк. попадания
10
7
Реализовано штрафных
7
8
% реализации штрафных
63.6
50
Кол-во реализованных бросков
41
31
