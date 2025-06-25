Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Liga de Ascenso : Колон — Вердиррожо , 9 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени .

Превью матча Колон — Вердиррожо

Команда Колон в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Вердиррожо, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 июля 2025 на поле команды Колон, в том матче победу одержали гостьи.