Смотреть онлайн Колон - Вердиррожо 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Liga de Ascenso: Колон — Вердиррожо, 9 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени .
14:17 12:18 15:20 30:22
Превью матча Колон — Вердиррожо
Команда Колон в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Вердиррожо, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 июля 2025 на поле команды Колон, в том матче победу одержали гостьи.