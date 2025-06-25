Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Liga de Ascenso : Табаре — Монтевидео , 9 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени .

Превью матча Табаре — Монтевидео

Команда Табаре в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 августа 2025 на поле команды Табаре, в том матче победу одержали хозяева.