25.06.2025

Смотреть онлайн Табаре - Монтевидео 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайUruguay Liga de Ascenso: ТабареМонтевидео, 9 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Uruguay Liga de Ascenso
Табаре
Завершен
19:27 13:19 13:13 17:20
62 : 79
25 июня 2025
Монтевидео
Превью матча Табаре — Монтевидео

Команда Табаре в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 августа 2025 на поле команды Табаре, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Табаре
Табаре
Монтевидео
Табаре
1 победа
1 победа
50%
50%
12.08.2025
Табаре
Табаре
94:76
Монтевидео
Монтевидео
27.07.2025
Монтевидео
Монтевидео
91:86
Табаре
Табаре
Статистика матча

2-х очк. попадания
13
15
3-х очк. попадания
6
9
Реализовано штрафных
18
20
% реализации штрафных
85.7
60.6
Кол-во реализованных бросков
37
46
Игры 9 тур
25.06.2025
Капитоль
85:61
Атлетико Йель
Завершен
25.06.2025
Колон
71:77
Вердиррожо
Завершен
25.06.2025
Табаре
62:79
Монтевидео
Завершен
24.06.2025
Ларранага
79:85
Атлетико Олимпия
Завершен
24.06.2025
Ларре Борхес
63:58
Атенас Монтевидео
Завершен
24.06.2025
Штокольмо
99:103
Марне
Завершен
