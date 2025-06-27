Смотреть онлайн Атенас Монтевидео - Лагомар 27.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Liga de Ascenso: Атенас Монтевидео — Лагомар, 10 тур . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Antonio María Borderes.