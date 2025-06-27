Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Uruguay Liga de Ascenso : Атлетико Олимпия — Марне , 10 тур . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на арене Estadio La Cupula .

Превью матча Атлетико Олимпия — Марне

Команда Атлетико Олимпия в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Марне, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 августа 2025 на поле команды Марне, в том матче победу одержали гостьи.