18.06.2025

Смотреть онлайн Лимон Шаркс - ARBA 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-РикаКоста-Рика - ЛДБ - Супериор: Лимон ШарксARBA, 3 тур . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Коста-Рика - ЛДБ - Супериор
Лимон Шаркс
Завершен
20:14 17:23 16:26 23:19
76 : 82
18 июня 2025
ARBA
Превью матча Лимон Шаркс — ARBA

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
19
3-х очк. попадания
10
7
Реализовано штрафных
5
16
% реализации штрафных
50
55.2
Кол-во реализованных бросков
32
40
Игры 3 тур
20.06.2025
AAB Jaguars
74:87
Grecia-CRS Seguros
Завершен
18.06.2025
Лимон Шаркс
76:82
ARBA
Завершен
17.06.2025
Metropoli Academy-Cartago
72:87
Колехио де Абогадос
Завершен
17.06.2025
Grecia-CRS Seguros
78:70
AAB Jaguars
Завершен
