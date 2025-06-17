17.06.2025
Смотреть онлайн Metropoli Academy-Cartago - Колехио де Абогадос 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Коста-Рика - ЛДБ - Супериор: Metropoli Academy-Cartago — Колехио де Абогадос, 3 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК, 3 тур
Коста-Рика - ЛДБ - Супериор
Завершен
21:18 17:21 18:22 16:26
21:18 17:21 18:22 16:26
72 : 87
17 июня 2025
Превью матча Metropoli Academy-Cartago — Колехио де Абогадос
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
23
3-х очк. попадания
6
8
Реализовано штрафных
13
17
% реализации штрафных
68.4
85
Кол-во реализованных бросков
39
47
Комментарии к матчу