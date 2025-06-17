Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
17.06.2025

Смотреть онлайн Metropoli Academy-Cartago - Колехио де Абогадос 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-РикаКоста-Рика - ЛДБ - Супериор: Metropoli Academy-CartagoКолехио де Абогадос, 3 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Коста-Рика - ЛДБ - Супериор
Metropoli Academy-Cartago
Завершен
21:18 17:21 18:22 16:26
72 : 87
17 июня 2025
Колехио де Абогадос
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Metropoli Academy-Cartago — Колехио де Абогадос

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
23
3-х очк. попадания
6
8
Реализовано штрафных
13
17
% реализации штрафных
68.4
85
Кол-во реализованных бросков
39
47
Игры 3 тур
20.06.2025
AAB Jaguars
74:87
Grecia-CRS Seguros
Завершен
18.06.2025
Лимон Шаркс
76:82
ARBA
Завершен
17.06.2025
Metropoli Academy-Cartago
72:87
Колехио де Абогадос
Завершен
17.06.2025
Grecia-CRS Seguros
78:70
AAB Jaguars
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Рома Рома
Комо Комо
15 Декабря
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Бетис Реал Бетис
15 Декабря
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Борнмут Борнмут
15 Декабря
23:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
15 Декабря
18:30
Team Falcons Team Falcons
Team Spirit Team Spirit
15 Декабря
17:30
Динамо Москва U20 Динамо Москва U20
МХК Спартак МХК Спартак
15 Декабря
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
15 Декабря
18:30
PARIVISION PARIVISION
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
15 Декабря
21:00
Омские Крылья Омские Крылья
Дизель Пенза Дизель Пенза
15 Декабря
16:00
Рубин Тюмень Рубин Тюмень
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
15 Декабря
17:00