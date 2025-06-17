17.06.2025
Смотреть онлайн Sarangani - Bacolod Tubo Slashers 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины - МПБЛ. Баскетбол: Sarangani — Bacolod Tubo Slashers . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
Филиппины - МПБЛ. Баскетбол
Завершен
20:18 12:18 26:15 19:24
20:18 12:18 26:15 19:24
77 : 75
17 июня 2025
Превью матча Sarangani — Bacolod Tubo Slashers
Статистика матча
2-х очк. попадания
28
21
3-х очк. попадания
3
5
Реализовано штрафных
12
18
% реализации штрафных
60
52.9
Комментарии к матчу