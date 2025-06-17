17.06.2025
Смотреть онлайн Паулистано (20) - Fundesport / Araraquara U20 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Paulista FPB U20: Паулистано (20) — Fundesport / Araraquara U20 . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Brazil Paulista FPB U20
Отменен
- : -
17 июня 2025
Превью матча Паулистано (20) — Fundesport / Araraquara U20
История последних встреч
Паулистано (20)
Fundesport / Araraquara U20
1 победа
0 побед
100%
0%
07.08.2025
Паулистано (20)
99:68
Fundesport / Araraquara U20
Комментарии к матчу