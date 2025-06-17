17.06.2025
Смотреть онлайн Grecia-CRS Seguros - AAB Jaguars 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Коста-Рика - ЛДБ - Супериор: Grecia-CRS Seguros — AAB Jaguars, 3 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК, 3 тур
Коста-Рика - ЛДБ - Супериор
Завершен
19:15 17:18 19:19 23:18
19:15 17:18 19:19 23:18
78 : 70
17 июня 2025
Превью матча Grecia-CRS Seguros — AAB Jaguars
История последних встреч
Grecia-CRS Seguros
AAB Jaguars
1 победа
0 побед
100%
0%
20.06.2025
AAB Jaguars
74:87
Grecia-CRS Seguros
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
21
3-х очк. попадания
9
3
Реализовано штрафных
11
19
% реализации штрафных
100
57.6
Кол-во реализованных бросков
40
43
Комментарии к матчу