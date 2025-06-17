17.06.2025
Смотреть онлайн Gimnasia y Esgrima de Santa Fe - CS Alejandro Korn 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Gimnasia y Esgrima de Santa Fe — CS Alejandro Korn . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Federal
Завершен
19:18 15:11 15:10 12:18
61 : 57
17 июня 2025
Превью матча Gimnasia y Esgrima de Santa Fe — CS Alejandro Korn
История последних встреч
Gimnasia y Esgrima de Santa Fe
CS Alejandro Korn
1 победа
0 побед
100%
0%
18.06.2025
Gimnasia y Esgrima de Santa Fe
70:60
CS Alejandro Korn
Статистика матча
2-х очк. попадания
13
12
3-х очк. попадания
9
3
Реализовано штрафных
8
24
% реализации штрафных
40
85.7
Комментарии к матчу