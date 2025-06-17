17.06.2025
Смотреть онлайн Химнасия Эсгрима Росарио - Лос Индиос Де Морено 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Химнасия Эсгрима Росарио — Лос Индиос Де Морено . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Federal
18:13 17:14 19:14 25:17
79 : 58
17 июня 2025
Превью матча Химнасия Эсгрима Росарио — Лос Индиос Де Морено
История последних встреч
Химнасия Эсгрима Росарио
Лос Индиос Де Морено
1 победа
0 побед
100%
0%
17.06.2025
Химнасия Эсгрима Росарио
79:58
Лос Индиос Де Морено
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
17
3-х очк. попадания
6
5
Реализовано штрафных
21
11
% реализации штрафных
80.8
57.9
Комментарии к матчу