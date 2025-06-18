Фрибет 15000₽
18.06.2025

Смотреть онлайн Panteras Women - Fuerza Regia Women 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины: Panteras WomenFuerza Regia Women, 2 тур . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Hermanos Carreon.

МСК, 2 тур, Арена: Gimnasio Hermanos Carreon
Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины
Panteras Women
Завершен
29:21 28:17 26:23 17:28
100 : 89
18 июня 2025
Fuerza Regia Women
Смотреть онлайн
Превью матча Panteras Women — Fuerza Regia Women

История последних встреч

Panteras Women
Panteras Women
Fuerza Regia Women
Panteras Women
1 победа
0 побед
100%
0%
19.06.2025
Panteras Women
Panteras Women
97:91
Fuerza Regia Women
Fuerza Regia Women
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
25
15
3-х очк. попадания
11
12
Реализовано штрафных
17
23
% реализации штрафных
81
88.5
Кол-во реализованных бросков
53
50
Игры 2 тур
19.06.2025
Panteras Women
97:91
Fuerza Regia Women
Завершен
19.06.2025
Аделитас - Женщины
83:54
El Calor Women
Завершен
18.06.2025
Panteras Women
100:89
Fuerza Regia Women
Завершен
18.06.2025
Аделитас - Женщины
93:86
El Calor Women
Завершен
Комментарии к матчу
