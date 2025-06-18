18.06.2025
Смотреть онлайн Panteras Women - Fuerza Regia Women 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины: Panteras Women — Fuerza Regia Women, 2 тур . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Hermanos Carreon.
МСК, 2 тур, Арена: Gimnasio Hermanos Carreon
Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины
Завершен
29:21 28:17 26:23 17:28
100 : 89
18 июня 2025
Превью матча Panteras Women — Fuerza Regia Women
История последних встреч
Panteras Women
Fuerza Regia Women
1 победа
0 побед
100%
0%
19.06.2025
Panteras Women
97:91
Fuerza Regia Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
25
15
3-х очк. попадания
11
12
Реализовано штрафных
17
23
% реализации штрафных
81
88.5
Кол-во реализованных бросков
53
50
