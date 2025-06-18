Фрибет 15000₽
18.06.2025

Смотреть онлайн Аделитас - Женщины - El Calor Women 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины: Аделитас - ЖенщиныEl Calor Women, 2 тур . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre.

МСК, 2 тур, Арена: Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre
Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины
Аделитас - Женщины
Завершен
20:19 30:15 17:26 26:26
93 : 86
18 июня 2025
El Calor Women
Смотреть онлайн
Превью матча Аделитас - Женщины — El Calor Women

История последних встреч

Аделитас - Женщины
Аделитас - Женщины
El Calor Women
Аделитас - Женщины
1 победа
0 побед
100%
0%
19.06.2025
Аделитас - Женщины
Аделитас - Женщины
83:54
El Calor Women
El Calor Women
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
21
3-х очк. попадания
11
10
Реализовано штрафных
18
14
% реализации штрафных
94.7
87.5
Кол-во реализованных бросков
50
45
Игры 2 тур
19.06.2025
Panteras Women
97:91
Fuerza Regia Women
Завершен
19.06.2025
Аделитас - Женщины
83:54
El Calor Women
Завершен
18.06.2025
Panteras Women
100:89
Fuerza Regia Women
Завершен
18.06.2025
Аделитас - Женщины
93:86
El Calor Women
Завершен
Комментарии к матчу
