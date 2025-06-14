14.06.2025
Смотреть онлайн Amazon Rhinos Women - Ymca Lady Hamstars 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уганда — Уганда. Дивизион 1 - женщины. Баскетбол: Amazon Rhinos Women — Ymca Lady Hamstars . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Уганда. Дивизион 1 - женщины. Баскетбол
Завершен
13:22 9:8 6:19 12:12
13:22 9:8 6:19 12:12
40 : 61
14 июня 2025
Превью матча Amazon Rhinos Women — Ymca Lady Hamstars
Статистика матча
2-х очк. попадания
14
22
3-х очк. попадания
1
4
Реализовано штрафных
9
5
% реализации штрафных
37.5
41.7
Комментарии к матчу