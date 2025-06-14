Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Хосе Рисаль Хэви Бомберс - Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФилиппиныФилиппины - Предсезонный кубок: Хосе Рисаль Хэви БомберсЭмильо Агуинальдо Колледж Генералс . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .

МСК
Филиппины - Предсезонный кубок
Хосе Рисаль Хэви Бомберс
Завершен
19:29 14:19 20:18 18:9
71 : 75
14 июня 2025
Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс
Смотреть онлайн
Превью матча Хосе Рисаль Хэви Бомберс — Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс

История последних встреч

Хосе Рисаль Хэви Бомберс
Хосе Рисаль Хэви Бомберс
Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс
Хосе Рисаль Хэви Бомберс
2 побед
1 победа
67%
33%
25.11.2025
Хосе Рисаль Хэви Бомберс
Хосе Рисаль Хэви Бомберс
80:76
Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс
Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс
Обзор
12.11.2025
Хосе Рисаль Хэви Бомберс
Хосе Рисаль Хэви Бомберс
69:66
Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс
Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс
Обзор
07.10.2025
Хосе Рисаль Хэви Бомберс
Хосе Рисаль Хэви Бомберс
65:68
Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс
Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
16
3-х очк. попадания
4
9
Реализовано штрафных
17
16
% реализации штрафных
60.7
88.9
