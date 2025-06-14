Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Арельяно Юниверсити Чифс - Перпетуаль Юниверсити Алтас 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФилиппиныФилиппины - Предсезонный кубок: Арельяно Юниверсити ЧифсПерпетуаль Юниверсити Алтас . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

МСК
Филиппины - Предсезонный кубок
Арельяно Юниверсити Чифс
Завершен
19:14 16:14 12:26 21:12
68 : 66
14 июня 2025
Перпетуаль Юниверсити Алтас
Смотреть онлайн
Превью матча Арельяно Юниверсити Чифс — Перпетуаль Юниверсити Алтас

История последних встреч

Арельяно Юниверсити Чифс
Арельяно Юниверсити Чифс
Перпетуаль Юниверсити Алтас
Арельяно Юниверсити Чифс
0 побед
1 победа
0%
100%
11.10.2025
Перпетуаль Юниверсити Алтас
Перпетуаль Юниверсити Алтас
72:67
Арельяно Юниверсити Чифс
Арельяно Юниверсити Чифс
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
17
19
3-х очк. попадания
9
7
Реализовано штрафных
7
7
% реализации штрафных
63.6
50
