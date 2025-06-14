14.06.2025
Смотреть онлайн Арельяно Юниверсити Чифс - Перпетуаль Юниверсити Алтас 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины - Предсезонный кубок: Арельяно Юниверсити Чифс — Перпетуаль Юниверсити Алтас . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Филиппины - Предсезонный кубок
Завершен
19:14 16:14 12:26 21:12
19:14 16:14 12:26 21:12
68 : 66
14 июня 2025
Превью матча Арельяно Юниверсити Чифс — Перпетуаль Юниверсити Алтас
История последних встреч
Арельяно Юниверсити Чифс
Перпетуаль Юниверсити Алтас
0 побед
1 победа
0%
100%
11.10.2025
Перпетуаль Юниверсити Алтас
72:67
Арельяно Юниверсити Чифс
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
19
3-х очк. попадания
9
7
Реализовано штрафных
7
7
% реализации штрафных
63.6
50
Комментарии к матчу