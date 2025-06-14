Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Botafogo RJ U22 - Флуминенсе (22) 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия. Camp.Carioca U22. Баскетбол: Botafogo RJ U22Флуминенсе (22) . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Бразилия. Camp.Carioca U22. Баскетбол
Botafogo RJ U22
Завершен
12:12 22:25 20:13 21:22
75 : 72
14 июня 2025
Флуминенсе (22)
Превью матча Botafogo RJ U22 — Флуминенсе (22)

Команда Botafogo RJ U22 в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 сентября 2025 на поле команды Флуминенсе (22), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Botafogo RJ U22
Botafogo RJ U22
Флуминенсе (22)
Botafogo RJ U22
2 побед
0 побед
100%
0%
07.09.2025
Флуминенсе (22)
Флуминенсе (22)
68:85
Botafogo RJ U22
Botafogo RJ U22
Обзор
31.08.2025
Botafogo RJ U22
Botafogo RJ U22
76:67
Флуминенсе (22)
Флуминенсе (22)
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
12
3-х очк. попадания
2
13
Реализовано штрафных
23
9
% реализации штрафных
79.3
81.8
