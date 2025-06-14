Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Camp.Carioca U22. Баскетбол : Botafogo RJ U22 — Флуминенсе (22) . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Botafogo RJ U22 — Флуминенсе (22)

Команда Botafogo RJ U22 в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 сентября 2025 на поле команды Флуминенсе (22), в том матче победу одержали гостьи.