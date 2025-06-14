14.06.2025
Смотреть онлайн Санта-Текла Элит (21) - Brujos Municpal U21 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира El Salvador Fesabal U21: Санта-Текла Элит (21) — Brujos Municpal U21 . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Adolfo Pineda Gymnasium.
МСК, Арена: Adolfo Pineda Gymnasium
El Salvador Fesabal U21
Завершен
30:15 30:9 21:19 34:15
115 : 58
14 июня 2025
Превью матча Санта-Текла Элит (21) — Brujos Municpal U21
Статистика матча
2-х очк. попадания
51
21
3-х очк. попадания
1
1
Реализовано штрафных
10
13
% реализации штрафных
71.4
59.1
Комментарии к матчу