Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
17.06.2025

Смотреть онлайн Caimanes Del Llano - Toros Del Valle 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Caimanes Del LlanoToros Del Valle . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Caimanes Del Llano
Завершен
13:12 17:15 27:17 13:15
70 : 59
17 июня 2025
Toros Del Valle
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Caimanes Del Llano — Toros Del Valle

Команда Caimanes Del Llano в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч. Команда Toros Del Valle, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 июля 2025 на поле команды Toros Del Valle, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Caimanes Del Llano
Caimanes Del Llano
Toros Del Valle
Caimanes Del Llano
1 победа
3 побед
25%
75%
07.07.2025
Toros Del Valle
Toros Del Valle
86:80
Caimanes Del Llano
Caimanes Del Llano
Обзор
06.07.2025
Toros Del Valle
Toros Del Valle
83:88
Caimanes Del Llano
Caimanes Del Llano
Обзор
02.07.2025
Caimanes Del Llano
Caimanes Del Llano
64:65
Toros Del Valle
Toros Del Valle
Обзор
18.06.2025
Caimanes Del Llano
Caimanes Del Llano
57:67
Toros Del Valle
Toros Del Valle
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
18
23
3-х очк. попадания
7
2
Реализовано штрафных
14
7
% реализации штрафных
87.5
58.3
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Рома Рома
Комо Комо
15 Декабря
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Бетис Реал Бетис
15 Декабря
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Борнмут Борнмут
15 Декабря
23:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
15 Декабря
18:30
Динамо Москва U20 Динамо Москва U20
МХК Спартак МХК Спартак
15 Декабря
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
15 Декабря
18:30
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
15 Декабря
15:00
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
СКА-Нева СКА-Нева
15 Декабря
15:00
Омские Крылья Омские Крылья
Дизель Пенза Дизель Пенза
15 Декабря
16:00
Рубин Тюмень Рубин Тюмень
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
15 Декабря
17:00