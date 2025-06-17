Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП : Caimanes Del Llano — Toros Del Valle . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Caimanes Del Llano — Toros Del Valle

Команда Caimanes Del Llano в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч. Команда Toros Del Valle, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 июля 2025 на поле команды Toros Del Valle, в том матче победу одержали хозяева.