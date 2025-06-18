Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП : Кариббеан Шторм Исландс — Симарронес Дель Чоко . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 03:05 по московскому времени .

Превью матча Кариббеан Шторм Исландс — Симарронес Дель Чоко

Команда Кариббеан Шторм Исландс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 ноября 2025 на поле команды Кариббеан Шторм Исландс, в том матче победу одержали гостьи.