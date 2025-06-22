22.06.2025
Смотреть онлайн Toros Del Valle - Кариббеан Шторм Исландс 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Toros Del Valle — Кариббеан Шторм Исландс . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Evangelista Mora.
МСК, Арена: Coliseo Evangelista Mora
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Завершен
20:18 15:25 27:19 28:14
90 : 76
22 июня 2025
Превью матча Toros Del Valle — Кариббеан Шторм Исландс
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
19
3-х очк. попадания
13
9
Реализовано штрафных
13
11
% реализации штрафных
65
68.8
Комментарии к матчу