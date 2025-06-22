Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
22.06.2025

Смотреть онлайн Toros Del Valle - Кариббеан Шторм Исландс 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Toros Del ValleКариббеан Шторм Исландс . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Evangelista Mora.

МСК, Арена: Coliseo Evangelista Mora
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Toros Del Valle
Завершен
20:18 15:25 27:19 28:14
90 : 76
22 июня 2025
Кариббеан Шторм Исландс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Toros Del Valle — Кариббеан Шторм Исландс

История последних встреч

Toros Del Valle
Toros Del Valle
Кариббеан Шторм Исландс
Toros Del Valle
2 побед
1 победа
67%
33%
07.11.2025
Кариббеан Шторм Исландс
Кариббеан Шторм Исландс
50:68
Toros Del Valle
Toros Del Valle
Обзор
06.11.2025
Кариббеан Шторм Исландс
Кариббеан Шторм Исландс
70:76
Toros Del Valle
Toros Del Valle
Обзор
21.06.2025
Toros Del Valle
Toros Del Valle
90:93
Кариббеан Шторм Исландс
Кариббеан Шторм Исландс
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
19
3-х очк. попадания
13
9
Реализовано штрафных
13
11
% реализации штрафных
65
68.8
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Боруссия М'гладбах Боруссия М'гладбах
19 Декабря
22:30
Валенсия Валенсия
Майорка Майорка
19 Декабря
23:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Виртус Болонья Виртус Болонья
19 Декабря
22:45
Ланс Ланс
ФК Феньи Ольнуа ФК Феньи Ольнуа
19 Декабря
23:00
Барселона Барселона
Баскония Баскония
19 Декабря
22:30
Лез Эрбье Лез Эрбье
Анже Анже
19 Декабря
22:45
Суонси Суонси
Рексем Рексем
19 Декабря
23:00
Авраншес Авраншес
Брест Брест
19 Декабря
22:45
Кембридж Юнайтед Кембридж Юнайтед
Аккрингтон Стэнли Аккрингтон Стэнли
19 Декабря
22:45
Нортхэмптон Нортхэмптон
Уимблдон Уимблдон
19 Декабря
22:45