Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП : Caimanes Del Llano — Симарронес Дель Чоко . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

Превью матча Caimanes Del Llano — Симарронес Дель Чоко

Команда Caimanes Del Llano в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июня 2025 на поле команды Caimanes Del Llano, в том матче победу одержали хозяева.