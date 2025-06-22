Фрибет 15000₽
22.06.2025

Смотреть онлайн Caimanes Del Llano - Симарронес Дель Чоко 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП: Caimanes Del LlanoСимарронес Дель Чоко . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Колумбии по баскетболу. ЛБП
Caimanes Del Llano
Завершен
24:24 24:19 21:17 30:29
99 : 89
22 июня 2025
Симарронес Дель Чоко
Смотреть онлайн
Превью матча Caimanes Del Llano — Симарронес Дель Чоко

Команда Caimanes Del Llano в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июня 2025 на поле команды Caimanes Del Llano, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Caimanes Del Llano
Caimanes Del Llano
Симарронес Дель Чоко
Caimanes Del Llano
1 победа
0 побед
100%
0%
21.06.2025
Caimanes Del Llano
Caimanes Del Llano
75:30
Симарронес Дель Чоко
Симарронес Дель Чоко
Обзор
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
иконка Популярные матчи
