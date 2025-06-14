14.06.2025
Смотреть онлайн Таллерес де Тафи Виейо - 9 де Хулио Мортерос 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Таллерес де Тафи Виейо — 9 де Хулио Мортерос . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Federal
Завершен
23:23 20:17 22:16 20:13
85 : 69
14 июня 2025
Превью матча Таллерес де Тафи Виейо — 9 де Хулио Мортерос
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
20
3-х очк. попадания
13
6
Реализовано штрафных
12
11
% реализации штрафных
92.3
84.6
Комментарии к матчу