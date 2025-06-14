14.06.2025
Смотреть онлайн Huracan Las Heras - San Martin Curuzu Cuatia 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Huracan Las Heras — San Martin Curuzu Cuatia . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Federal
Завершен
27:16 15:18 26:13 24:24
92 : 71
14 июня 2025
Превью матча Huracan Las Heras — San Martin Curuzu Cuatia
История последних встреч
Huracan Las Heras
San Martin Curuzu Cuatia
1 победа
0 побед
100%
0%
15.06.2025
Huracan Las Heras
90:83
San Martin Curuzu Cuatia
Статистика матча
2-х очк. попадания
24
18
3-х очк. попадания
12
8
Реализовано штрафных
8
11
% реализации штрафных
53.3
64.7
Комментарии к матчу