14.06.2025
Смотреть онлайн Депортиво Кампоальто - Club Sportivo Luqueno 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по баскетболу: Депортиво Кампоальто — Club Sportivo Luqueno . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Завершен
19:17 11:21 16:11 21:10
67 : 59
14 июня 2025
Превью матча Депортиво Кампоальто — Club Sportivo Luqueno
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
18
3-х очк. попадания
8
5
Реализовано штрафных
13
8
% реализации штрафных
68.4
72.7
Кол-во реализованных бросков
36
31
