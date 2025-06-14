Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
14.06.2025

Смотреть онлайн Депортиво Кампоальто - Club Sportivo Luqueno 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая по баскетболу: Депортиво КампоальтоClub Sportivo Luqueno . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Депортиво Кампоальто
Завершен
19:17 11:21 16:11 21:10
67 : 59
14 июня 2025
Club Sportivo Luqueno
Превью матча Депортиво Кампоальто — Club Sportivo Luqueno

История последних встреч

Депортиво Кампоальто
Депортиво Кампоальто
Club Sportivo Luqueno
Депортиво Кампоальто
2 побед
0 побед
100%
0%
23.09.2025
Депортиво Кампоальто
Депортиво Кампоальто
75:65
Club Sportivo Luqueno
Club Sportivo Luqueno
Обзор
31.08.2025
Club Sportivo Luqueno
Club Sportivo Luqueno
58:74
Депортиво Кампоальто
Депортиво Кампоальто
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
15
18
3-х очк. попадания
8
5
Реализовано штрафных
13
8
% реализации штрафных
68.4
72.7
Кол-во реализованных бросков
36
31
