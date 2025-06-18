18.06.2025
Смотреть онлайн Цуидад Нуева - San Alfonzo 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по баскетболу: Цуидад Нуева — San Alfonzo . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Парагвая по баскетболу
Завершен
16:15 21:18 38:13 22:18
97 : 64
18 июня 2025
Превью матча Цуидад Нуева — San Alfonzo
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
33
17
3-х очк. попадания
7
7
Реализовано штрафных
10
9
% реализации штрафных
55.6
56.2
Кол-во реализованных бросков
50
33
Комментарии к матчу