Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика CIBACOPA : Альконес де Обрегон — Астрос де Халиско . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

Превью матча Альконес де Обрегон — Астрос де Халиско

Команда Альконес де Обрегон в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 июня 2025 на поле команды Астрос де Халиско, в том матче победу одержали хозяева.