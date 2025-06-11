Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика CIBACOPA : Зонкис де Тихуана — Angeles CD Mexico . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

Превью матча Зонкис де Тихуана — Angeles CD Mexico

Команда Зонкис де Тихуана в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей. Команда Angeles CD Mexico, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 июня 2025 на поле команды Angeles CD Mexico, в том матче победу одержали гостьи.